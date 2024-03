Rovira afirma que ERC ja parla del referèndum amb el PSOE i "passi el que passi" continuarà negociant

BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat que ERC ja parla de referèndum amb el PSOE i ha afirmat que "passi el que passi" a Catalunya continuaran negociant amb el Govern central perquè sigui possible.

"ERC negocia cada setmana amb el PSOE amb la participació de mediadors internacionals. Hi negocia cada setmana gairebé des de fa quatre anys i no ho hem deixat de fer mai ni en eleccions", ha defensat Rovira, malgrat estar suspesa la taula de diàleg entre governs, en una entrevista publicada aquest diumenge a 'El Periódico' i recollida per Europa Press.

Així mateix, Rovira veu com "l'escenari ideal" que eventualment s'uneixin totes tres taules de diàleg: la del PSOE amb ERC, la dels socialistes amb Junts i la de governs.

Respecte a la seva possible participació a ERC de cara als comicis del pròxim 12 de maig, ha descartat ser a les llistes electorals dels republicans perquè "no es donen les condicions" perquè sigui, al seu parer, una bona candidata.

"No seré a les llistes perquè penso que els que hi vagin han de sortir al carrer", ha afegit Rovira, que al seu torn ha assegurat que tornarà a Catalunya el dia que es tanqui, i no abans, la causa en la qual se l'acusa de terrorisme, que espera que sigui amb la llei d'amnistia.