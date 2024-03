Rovira afirma que ERC ja ha demanat un "referèndum vinculant" al PSOE

Reitera que tornarà quan es tanqui el cas de l'Audiència Nacional sobre Tsunami Democràtic

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat que ERC ja ha demanat al PSOE celebrar a Catalunya un "referèndum vinculant i amb validació internacional", mentre que ara estan en espera que els socialistes facin la seva proposta.

"Nosaltres hem posat sobre la taula el referèndum i estem esperant que el PSOE posi sobre la taula la seva proposta de resolució del conflicte polític", ha assenyalat en una entrevista d'aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press.

Ha emmarcat la votació en "segona fase" de la resolució del conflicte polític després d'haver-se acordat la llei d'amnistia, que a parer seu marca el final de la primera fase.

Ha defensat el referèndum com una votació "en la qual hi cap tothom, els qui volen votar que 'sí' i els qui volen votar que 'no'. Perquè un referèndum no deixa de ser democràcia en estat pur".

"Això vol dir exactament això, que es vagi a votar i que es decideixi. I que el que es decideixi es pugui seguir després parlant i negociant, perquè no existeix cap altra via democràtica", ha remarcat.

RETORN A CATALUNYA

En preguntar-li pel seu retorn a Catalunya, ha reiterat que ho farà quan es tanqui la causa instruïda pel jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón en la qual s'investiguen les protestes de Tsunami Democràtic després de la sentència del procés per presumpte terrorisme.

"La llei d'amnistia evidentment no pot amnistiar el terrorisme, però el que tenim a l'Audiència Nacional és un terrorisme inventat", ha retret Rovira, si bé ha confiat que la llei pugui donar resposta a la repressió que impedeix el seu retorn, textualment.