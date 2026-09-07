Roura (Fecavem i UPM) demana a Volkswagen que "reconsideri" els seus plans

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la patronal catalana de l'automoció (Fecavem) i de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), Jaume Roura, ha valorat la importància industrial de Seat i els productes que fabrica i ha demanat al grup Volkswagen que "reconsiderin" els plans per a la marca.
Ho ha dit en un comunicat aquest dilluns, després que el Grup Volkswagen aprovés dijous passat per unanimitat el Future Plan 2030, un programa de transformació que inclou una reducció de la capacitat de la plantilla mundial d'aproximadament 50.000 llocs de feina, i planteja la discontinuïtat de la marca a partir del 2030.
Roure ha subscrit les declaracions de Foment d'aquest diumenge, en què la patronal demanava que quedés garantit el futur de la companyia, i ha explicat que no es pot perdre de vista el "patrimoni català i espanyol" que són Seat i Cupra, les dues marques englobades en l'empresa Seat.
També ha afirmat que la desaparició de Seat afectaria no únicament la mateixa marca i la indústria, sinó també el mercat de consum i la indústria auxiliar que proveeix la planta de la companyia a Martorell (Barcelona) i els treballadors i les seves famílies.
"Seat és a punt de fer cent anys, i esperem que en pugui fer cent més", ha dit Roure, que ha reiterat al grup alemany que consideri la continuïtat de la marca.