Rosell creu que el van investigar a ell, a Trias i a Mas com a "veus" de Catalunya

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell ha afirmat que la 'policia patriòtica' el va investigar a ell, a l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i a l'expresident de la Generalitat Artur Mas com a principals "veus" de Catalunya durant el procés.

"Era per tapar-nos la boca, perquè no poguéssim dir 'Visca Catalunya', posar les quatre barres a la samarreta del Barça o fer coses que cadascú de nosaltres enteníem que era bo per a Catalunya", ha indicat en una entrevista d'aquest dilluns a Rac 1 recollida per Europa Press.

Ho ha dit arran de la informació publicada per Rac 1 que l'FBI suposadament va participar en l'operació Catalunya enganyat per l'Estat a través d'un agent català presumptament acusat de narcotràfic.

Rosell ha dit que està molt indignat amb l'Estat per fer servir "una policia Mortadel·lo i Filemó" contra ell, enganyant a més l'FBI i les autoritats americanes, la qual cosa ha assegurat que sospitava.

També ha afirmat que farà servir la informació per demostrar el que ha estat defensant molts anys: "Més proves que un altre jutge haurà de dir que no serveixen de res. Però són més proves i les tornarem a fer servir per continuar endavant".