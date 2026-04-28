Rosa Peral és traslladada de Mas d'Enric (Tarragona) a Brians 1 (Barcelona)

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó com a coautora del crim de la Guàrdia Urbana juntament amb Albert López, que va ser condemnat a 20 anys, ha estat traslladada aquest dimarts del Centre Penitenciari Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), al Centre Penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).
Segons ha avançat el 'Diari de Tarragona' i han confirmat fonts coneixedores a Europa Press, el trasllat s'ha efectuat aquest dimarts al matí i Peral ja és al mòdul d'ingressos del centre penitenciari barceloní.
Rosa Peral va ingressar en presó provisional el 16 de maig del 2017, 15 dies després de la mort violenta de la seva aleshores parella, Pedro Rodríguez, i des d'aleshores ha passat per la presó de Wad-Ras, a Barcelona; Brians 1, a la qual ha tornat, i Mas d'Enric.