Rosa Peral intenta paralitzar l'estrena de la sèrie sobre el crim de la Guàrdia Urbana

La sèrie està prevista que s'estreni el 8 de setembre a Netflix



BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

Rosa Peral, la dona condemnada a 25 anys de presó per l'assassinat de l'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona Pedro R., ha demanat al jutjat paralitzar l'estrena de la sèrie de Netflix sobre el crim, 'El Cuerpo en Llamas', que s'entrena el 8 de setembre, perquè pot vulnerar el seu dret a l'honor.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat en un comunicat aquest divendres que el jutjat de primera instància 54 de Barcelona ha rebut la demanda de Peral perquè dicti mesures cautelars paralitzant l'estrena.

El jutjat ha incoat un procediment per donar resposta i poder tramitar la part necessària abans de contestar la petició, i ha donat trasllat a la part actora perquè corregeixi errors formals i perquè es pronunciï sobre la competència del jutjat.

A més, també s'ha donat trasllat a la Fiscalia perquè es pronunciï sobre la competència.

ASSASSINAT

L'Audiència de Barcelona va condemnar l'any 2020 a l'acusada a 25 anys de presó i a un altre agent de la Guàrdia Urbana, Albert López, a 20 per l'assassinat.

La sentència recull, tal com va considerar provat el jurat, que Peral i López consideraven que Pedro R. "per diverses raons, obstaculitzava la seva relació" i per això el van matar i van cremar el cadàver dins del cotxe de Pedro R. la nit després del crim en una pista forestal al costat del pantà de Foix.