Rosa Peral diu que es penedeix "d'haver seguit el fil a l'Albert" en comptes de denunciar-lo

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

L'expolicia Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó per l'assassinat de la seva parella i també agent de la Guàrdia Urbana Pedro R., ha assegurat que es penedeix "d'haver seguit el fil a l'Albert (López)", també condemnat pel crim, en lloc de denunciar-lo des del primer moment.

"Em penedeixo de no haver anat abans a la policia. Potser el mateix dimarts, en lloc d'enviar aquells missatges, d'haver seguit el fil a l'Albert, el que hauria d'haver fet és anar a la policia en lloc de tenir tanta por. Però és que no he confiat mai en la policia", ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio aquest dimecres recollida per Europa Press.

La Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat ha sancionat Peral per concedir aquesta entrevista en entendre que es tracta d'"un mal ús" del règim de comunicacions, i ha acordat restringir les seves trucades.

Peral ha afirmat que el fet "que sigui policia no vol dir que confiés" en el cos policial, i considera que hi ha proves que va encobrir l'Albert, però no que ella cometés el crim pel qual va ser condemnada.

NO COBRA DE NETFLIX

Presa des del 2017, ha qualificat de duríssims aquests sis anys i ha explicat que estudia Dret a distància i també treballa a la presó: "Tinc la visió d'intentar, si en algun moment surto d'aquí, tornar a tenir una vida. Que mai serà una vida perquè amb tot el que se m'ha dit i s'està fent amb mi és impossible tenir una vida normal".

Ha assegurat que no ha cobrat res per la sèrie i el documental sobre la seva causa publicats a Netflix, i sobre la seva exposició mediàtica ha lamentat que quan va arribar al judici ja no era una persona anònima, i "alguna gent es pensava que ja havia estat jutjada i que ja estava condemnada".