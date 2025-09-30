Rosa Clará obre dues botigues a Los Angeles i Houston i n'obrirà tres més als EUA

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La firma de moda nupcial Rosa Clará ha obert dues botigues als Estats Units, a Los Angeles i Houston, i ha anunciat l'obertura de tres botigues més en els pròxims mesos al país, coincidint amb el 30è aniversari de la marca.
La seva primera botiga pròpia a Los Angeles s'ha inaugurat aquest setembre i s'afegeix a l'establiment obert a Houston al juny, consolidant "la seva aposta pel mercat nord-americà, una prioritat en els plans d'expansió de la firma", informa aquest dimarts en un comunicat.
Amb presència a més de 4.000 punts de venda de 83 països, Rosa Clará està enfocada en la seva expansió al país amb un pla que contempla, ara com ara, tres obertures més: Boston, Atlanta i Washington.