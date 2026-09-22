Rosa Clará inaugura botigues a Boston i Atlanta (Estats Units) i n'ultima una altra a Washington

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
La firma de moda nupcial Rosa Clará ha obert dues botigues pròpies a Boston i Atlanta (Estats Units) i n'ultima una altra a Washington, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'empresa ha explicat que aquestes obertures reforçaran "significativament la seva presència en el mercat nord-americà", on és present des del 2013.
Un cop oberta la botiga de Washington, prevista en els pròxims mesos, la marca comptarà amb set establiments propis als Estats Units, que s'afegeixen a la distribució a través d'establiments multimarca.
"Aquesta consolidació en el mercat nord-americà reflecteix el bon moment i l'ambiciosa estratègia de creixement internacional de Rosa Clará", ha explicat l'empresa.
La companyia ha recordat que l'etapa d'expansió coincideix amb l'inici de la construcció de la nova seu del grup a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).