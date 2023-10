De la Rosa afirma que va avisar Trias de l'operació Catalunya i que l'exalcalde en va alertar Mas i Pujol

L'empresari assegura que li van presentar Villarejo sota la identitat d'un advocat



L'empresari Javier de la Rosa ha assegurat aquest dilluns que va avisar Xavier Trias sobre els inicis de l'operació Catalunya i que l'exalcalde va contactar amb els expresidents Artur Mas i Jordi Pujol per traslladar-los la informació que li havia donat l'empresari.

En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, De la Rosa ha explicat que es va reunir el novembre del 2012 amb l'excomissari José Manuel Villarejo, pensant-se que era un advocat, i que li va posar sobre la taula unes suposades informacions sobre Mas i els Pujol.

Ha relatat que Villarejo li va ensenyar uns documents en els quals constava la suposada obertura d'uns comptes, saldos i operacions bancàries: "Anava tot dirigit a la família Pujol i a Artur Mas", i ha afegit que va demanar a Villarejo veure aquestes informacions més tard en un altre lloc.

"Artur Mas apareixia com a possible hereu d'un compte del seu pare a Luxemburg. No em va semblar greu. I em va ensenyar una sèrie de papers de Jordi Pujol Ferrusola. Del Pujol pare, res; de la mare i de la resta de fills, tampoc", ha afegit.

Segons De la Rosa, els documents parlaven d'una fundació que, teòricament, era a Suïssa i en la qual apareixia un import de 137 milions d'euros, i ha assegurat que ell no se'n va refiar: "Li vaig dir que no en sabia res de tot allò, però que no em semblava fiable i que ho comprovés".

Després d'assabentar-se de l'existència d'aquests documents i un cop 'El Mundo' va publicar que Mas i els Pujol tenien comptes a paradisos fiscals, De la Rosa diu que va decidir explicar el que sabia a l'aleshores alcalde de Barcelona Xavier Trias, que li va dir que "se n'anava directe a casa d'en Pujol i d'en Mas a explicar-ho tot".

TRIAS DESCOBREIX QUI ÉS VILLAREJO

L'empresari ha dit que Trias va descobrir que Villarejo era comissari de la Policia Nacional en comptes d'advocat: "Vaig enviar un WhatsApp a Trias en el qual li deia que si em trobava amb ells, i em va respondre que no, perquè els havia traït amb el PP i amb la policia. Em vaig quedar glaçat", ha assegurat.

També ha explicat que va decidir comunicar-se amb Trias a través d'un intermediari, l'exdiregent de CDC Macià Alavedra, que va comunicar a De la Rosa que l'alcalde està molt enfadat amb ell per la seva relació amb Villarejo.

És aleshores quan Alavedra aconsella a De la Rosa posar una denúncia preventiva per protegir-se de qualsevol acció que Mas o els Pujol puguin emprendre contra ell i, de fet, l'empresari es posa en contacte amb Villarejo --qui continua pensant que és advocat-- per denunciar.

Aquesta denúncia, relata De la Rosa, no es va arribar a ratificar després de ser filtrada a 'El Mundo', moment en què l'empresari assegura que s'acaba la seva relació amb Villarejo i amb l'anomenada operació Catalunya.