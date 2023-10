Ros (UGT) veu la reducció de la jornada laboral del PSOE-Sumar "un inici" i reivindica les 35 hores

Diu que no requerirà contractar més si se situa en les 37,5 hores



El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha definit la reducció de la jornada laboral a les 37 hores i mitja setmanals acordada pel PSOE i Sumar per investir el candidat socialista, Pedro Sánchez, com "un inici", i ha reivindicat la de 35 hores.

"Si això és un pas gradual cap aquí, anem bé. Si no, podria ser insuficient.", ha avisat en una entrevista a 'Vilaweb' d'aquest dijous recollida per Europa Press.

Així mateix, ha considerat que "segurament" se situarà en les 32 hores si s'aconsegueix la jornada laboral de quatre dies, i ha insistit en l'augment de sous davant l'evolució dels preus.

Ha valorat que la reducció de la jornada laboral "ha d'anar acompanyada d'un concepte integral" de com viure i a què dedicar el temps i, en aquest sentit, ha cridat a abordar la conciliació.

Preguntat per si caldrà contractar més treballadors, ha resolt: "Aquest objectiu et surt amb les 35 hores i les 32. Amb les 37 i mitja, no et passa".

EMPRESES

En aquesta línia, Ros ha qualificat de factible "trobar l'equilibri" entre treballar menys hores i mantenir la viabilitat de les empreses.

Ha argumentat que en les empreses "grans sempre és més fàcil, perquè hi ha més gent i pots compactar millor els horaris", i ha considerat que, si la mesura acordada pel PSOE i Sumar posa en perill la viabilitat de l'empresa, aquesta companyia té un problema estructural més enllà de la massa salarial.