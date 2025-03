Ros (UGT) valora "mig bé" el retorn de la Fundació La Caixa i Criteria perquè no torna CaixaBank

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha valorat "mig bé" el retorn de la seu social de la Fundació La Caixa i CriteriaCaixa a Catalunya en no tornar també la seu de CaixaBank, que es va traslladar a València el 7 d'octubre del 2017 després del referèndum de l'1 d'octubre.

En una entrevista a Ser Catalunya, recollida aquest dijous per Europa Press, ha analitzat que es tracta d'una "notícia simbòlica i que té el seu comportament en clau política".

Així mateix, ha assenyalat que la decisió de tornar no té cap impacte ni positiu ni negatiu en l'ocupació, ja que el trasllat no va impactar en els treballadors a Catalunya, i ha considerat que la sortida de CriteriaCaixa i la Fundació La Caixa "és una situació que no hauria d'haver passat".