Ros (UGT) reclama als partits admetre a tràmit la reducció de jornada laboral

"Confio que Junts acceptarà el tràmit" al Congrés

BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha demanat aquest dijous als partits el vot favorable a l'admissió a tràmit de la reducció de jornada laboral: "Volem treballar menys, no només pel fet de treballar menys, sinó perquè volem viure millor".

En unes declaracions en la manifestació de CCOO i la UGT de Catalunya per l'1 de maig sota el lema 'Protegir les conquestes, guanyar el futur', ha assegurat que la llei de la reducció del temps de treball "ja hauria d'estar vigent segons els acords d'investidura".

"Esperem que la setmana vinent el Govern central 's'enxufi' i aprovi el projecte de llei i que vagi ràpid al Congrés de Diputats perquè hi hagi l'acceptació a tràmit", ha afegit.

"Confio que Junts acceptarà el tràmit", ha dit, i ha criticat la posició de les patronals catalanes Pimec i Foment del Treball en la negociació.

CONTRA L'EXTREMA DRETA

També ha carregat contra les polítiques d'extrema dreta, que veu capitalitzades pel president dels Estats Units, Donald Trump, encara que presents en altres llocs:

"L'extrema dreta, quan arriba al poder, no és per modificar la injustícia, sinó que és per retallar des d'un punt de vista social i democràtic", ha advertit.