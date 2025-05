Ros (UGT): Es pot negociar amb Junts "amb quina gradualitat" s'implanta la reducció laboral

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha afirmat que es pot negociar amb Junts "amb quina gradualitat" s'implanta la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals després de l'anunci aquest dilluns del partit que presentaran una esmena a la totalitat al projecte de llei del Govern central.

"A mi el que m'arriba és que és amb la voluntat de negociar. Per tant, nosaltres ara el que demanem és l'acceptació a tràmit i que després en el període d'esmenes puguem negociar amb quina gradualitat s'implanta la reducció de la jornada de treball. Jo espero que l'esmena a la totalitat de Junts es converteixi en esmenes durant el procés parlamentari", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Preguntat per si amb l'anunci del president del Govern central de dur a terme una consulta pública sobre l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell s'està més a prop de no produir-se, ha expressat que l'OPA "no està tan a prop" i que hi ha possibilitats que no es faci, en les seves paraules.