Ros (UGT) i Pacheco (CC.OO.) valoren positivament el preacord entre ERC i PSC

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

Els secretaris generals d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, han valorat positivament el preacord aconseguit aquest dilluns entre ERC i PSC per investir president de la Generalitat el líder socialista, Salvador Illa, que preveu que Catalunya surti del règim comú i que l'Agència Tributària Catalana gestioni, liquidi, recapti i inspeccioni tots els impostos (començant per l'IRPF).

"Molt bona notícia el preacord d'investidura PSC-ERC posant les bases per un finançament just i solidari, per construir un estat del benestar català potent", ha escrit Ros en una publiació a X, recollida per Europa Press.

Per la seva banda, Pacheco ha posat en valor, a través de la mateixa xarxa social, l'"acord progressista que avança en el marc d'autogovern i que ha de servir per enfortir el contracte social".