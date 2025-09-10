Ros (UGT) i López (CC.OO.) lamenten el rebuig a la reducció de jornada però asseguren perseverar

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Els secretaris generals d'UGT i CC.OO. de Catalunya, Camil Ros i Belén López, respectivament, han expressat el seu rebuig després que el Congrés dels Diputats hagi tombat aquest dimecres el tràmit de la llei sobre la reducció de la jornada laboral, però han assegurat perseverar per aconseguir la seva aprovació: "Hem perdut una votació, però no la reivindicació", ha dit Ros.
En una entrevista a Tv3 recollida per Europa Press, Ros ha lamentat que ni tan sols s'hagi pogut accedir a debatre aquesta llei, i ha dit textualment que han votat en contra "Junts, PP, Vox i Foment del Treball".
Per la seva banda, López ha posat el focus sobre les 350.000 dones a jornada parcial que haguessin vist incrementat el seu sou en cas que la càmera espanyola hagués acceptat a tràmit aquesta llei: "El treball digne implica un temps just que et permeti conciliar, uns salaris dignes i que no perdis la vida en el treball", ha dit.
En aquest sentit, López ha criticat els "falsos debats" en els quals s'ha situat Junts, ja que segons ella els treballadors no escullen entre opció 'a' i 'b', sinó que es tracta d'un conjunt de drets.
A més, Ros ha assenyalat que la reducció es tracta de dues hores i mèdia menys, per la qual cosa és "perfectament possible" dur a terme aquesta llei i, sinó, buscar els mecanismes perquè pugui ser efectiva.
Finalment, López ha afegit que Junts usa els mateixos arguments que va emprar en negociar l'increment del salari mínim en el marc de la Reforma Laboral, negant que aquestes "millores de drets" hagin provocat menys contractacions, la disminució de la productivitat o el tancament d'empreses.