Ros (UGT) lamenta que s'acordi un "pressupost a trossos" amb els suplements de crèdit

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha lamentat que en aquesta legislatura no hi hagi un acord per a uns pressupostos i que s'hagin acordat tres suplements de crèdit: "Estem fent un pressupost a trossos".

Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions a la premsa al Palau de la Generalitat després de la signatura d'un pacte entre el Govern, les patronals i les sindicats per als suplements de crèdit, que han afegit 4.000 milions d'euros als pressupostos prorrogats del 2023.

Ros ha assenyalat que s'haurien estimat més un pacte pressupostari amb un "debat integral" sobre el seu contingut, per així poder abordar qüestions clau per a l'economia catalana com la fiscalitat o les infraestructures.

Així mateix, ha demanat als grups parlamentaris i al Govern que l'any vinent no es repeteixi la pròrroga pressupostària i els ha animat a començar la negociació.

"Creiem que és un moment en el qual hi ha més ingressos econòmics fruit de la fiscalitat i, per tant, són més ingressos que han de revertir en les polítiques, especialment perquè hi ha gent que ho necessita", ha afegit.