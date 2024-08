Ros (UGT) insta a Junts a no "comportar-se" com CDC i donar suport a la reducció de la jornada laboral

BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha instat a Junts a no "comportar-se" com Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i donar suport a la reducció de la jornada laboral si volen ser un moviment més ampli.

"Si Junts planteja ser, com diu, un moviment més ampli del que era Convergència, doncs no ha de comportar-se com els qui van pactar la reforma laboral del PP", ha indicat en una entrevista d'aquest dilluns a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.

Ha afirmat que veu "un element irracional" en l'oposició de la patronal a la reducció de jornada ja que, al seu judici, si la gent treballa menys i cobra igual, consumeix més, per la qual cosa la mesura té un efecte dinamitzador de l'economia, en les seves paraules.

Així mateix, ha sostingut que si bé la mesura té un cost, es pot compensar amb les millores tecnològiques que van adquirint les empreses, no només en la indústria, i ha demanat al Govern central a decidir-se i anar "treballant-se una majoria parlamentària".

També ha situat l'ocupació juvenil com "un dels grans problemes de present i futur" de l'economia espanyola que, segons les seves dades, encara que va baixant és molt alt comparat amb la resta d'Europa.