BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha fet una crida perquè tots aquells que estiguin dubtant o pensant d'abstenir-se es mobilitzin i vagin a votar, i ha recordat que en les eleccions de diumenge el seu vot i el dels 'superrics' valen "el mateix".
"Si no volem que passi el mateix que als Estats Units, si no volem que passi el mateix que a l'Argentina, si no volem que passi el mateix que a Itàlia, a l'Estat espanyol no podem votar el mateix", ha expressat davant els mitjans de comunicació aquest dilluns durant una assemblea a Barcelona, en la qual ha afirmat que la situació de les persones en aquests països és pitjor del que era abans que governés la dreta.
El líder sindical ha assegurat que si en aquesta legislatura no s'ha aprovat la reducció de la jornada laboral a les 37,5 hores o els decrets d'habitatge ha estat perquè "la suma del piquet del PP, Vox i Junts ha tombat aquestes polítiques", raó per la qual ha fet una crida a mobilitzar-se perquè hi hagi polítiques d'esquerres.
Ha afirmat que no s'han recuperat tots els drets des de la crisi del 2010, i ha explicat que "cal votar amb força l'esquerra per seguir amb aquest procés de recuperació".
Sobre l'anunci del president del Govern central, Pedro Sánchez, d'implantar un nou impost a les fortunes de més de 100 milions per promocionar habitatge protegit, blindar pensions i una prestació per a la criança dels fills, Ros ha afirmat que "és important que hi hagi una fiscalitat per als superrics i és important que la fiscalitat de les grans empreses sigui molt més alta del que és ara".
COMBATRE LA ULTRADRETA
Preguntat per una imatge en què es pot veure el líder de Vox, Santiago Abascal, amb un megàfon en el qual hi ha un adhesiu en què posa 'FUCK UGT', Ros ha defensat que és una demostració que molesten l'extrema dreta, per la qual cosa van "pel bon camí".
Ha reivindicat que Vox vagi amb un adhesiu contra el sindicat o que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, els digui púrria sindical reflecteix el que és l'extrema dreta, i ha assegurat que la UGT ja va combatre els 'camises blaves' durant el franquisme i també faran "tot el possible perquè els 'camises blaves' de Vox no manin".