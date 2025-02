Ros (UGT) s'obre a que hi hagi ajuts a les pimes amb la reducció de la jornada laboral

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, s'ha mostrat obert a que les pimes o alguns sectors rebin ajuts amb la reducció de la jornada laboral i a que es pugui allargar l'entrada en vigor de la mesura sempre que entri en el marc normatiu, ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press.

"El marge d'aplicació, si en lloc de gener del 2026 s'allarga o hi ha algun tipus d'ajuts o incentius a les pimes o en certs sectors, nosaltres ja estem disposats a fer-ho", ha dit, després d'afegir que considera una trampa dependre de la negociació col·lectiva perquè, en les seves paraules, si la patronal diu que en el sector del comerç no s'aplica, ja no hi ha acord.

Ha afegit que s'ha de fer un procés d'adaptació per anar cap a una activitat econòmica més centrada en la qualitat i en la formació: "Està demostrat també que treballant menys i concentrant més, produeixes més si estàs treballant menys hores que si n'estàs treballant més", ha dit.