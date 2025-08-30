Ros (UGT) espera que el finançament no es redueixi a un acord polític "com amb Rodalies"

Demana un gran acord sobre immigració per combatre els discursos de l'extrema dreta
El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha defensat que la implementació d'un finançament singular per a Catalunya no es redueixi només a un gran acord polític "com amb el traspàs de Rodalies", sinó que es treballi perquè estigui dotada tècnicament.
"Fer un titular o fer un acord marc és molt fàcil, però tu has de saber una mica totes les dificultats que existeixen", ha analitzat en una entrevista d'Europa Press.
Per a ell, és important que el debat del finançament inclogui els mitjans necessaris perquè la hisenda catalana es desenvolupi amb garanties d'un bon funcionament: "És diferent, però pot passar una mica com amb el traspàs de Rodalies: que tu pactis un acord en què les estructures no estan de primera".
En aquest sentit, ha recordat que la contractació i la formació del personal "necessita temps" i convocatòries públiques, cosa que ha exemplificat amb els dos anys de formació que calen per formar més maquinistes.
Considera que un altre gran repte de l'executiu de Salvador Illa és crear un "gran acord sobre immigració" per combatre els discursos de l'extrema dreta.
"Cada vegada més existeix un discurs trampa i mentider que està intentant generar enfrontament. Cada vegada hi ha més comentaris relacionats amb l'origen i especialment amb la gent del món àrab, més que amb uns altres", ha observat.
Ha apostat perquè les forces antiracistes passin "a l'ofensiva" per no anar a contra corrent dels discursos de l'extrema dreta, així com per implementar bones polítiques d'inserció.
PRESSUPOSTOS DE 2026
"Els governs han de tenir preocupacions per tots aquests elements, perquè qualsevol oportunitat d'un malestar social l'extrema dreta ho utilitza", i ha afegit que la crisi de l'habitatge i la pèrdua de poder adquisitiu són altres qüestions prioritàries.
Per desenvolupar totes aquestes polítiques, creu que cal pactar uns Pressupostos i no encadenar tres pròrrogues seguides, encara que el més essencial per a ell és un debat sobre l'ús que es dona als fons pactats.
REDUCCIÓ DE LA JORNADA
Preguntat per les peticions de Junts d'involucrar més ministeris en el debat de la reducció de la jornada laboral, ha estat clar: "Com més gent hi hagi per treballar per l'acord, millor. El que no es pot fer és diluir".
"Podem parlar del temps que es triga a implementar, de com es fa, de situacions de certs sectors o petites empreses. Però el que ha de quedar clar és que s'ha d'aplicar, a tothom, treballi en el sector que treballi", ha afegit.