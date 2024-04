Ros (UGT) espera que el 12M permeti que "les polítiques d'esquerres continuïn recuperant drets"

Veu "molt important" la mobilització en les eleccions europees



BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha cridat a la mobilització a les urnes el 12M i ha expressat que espera que amb el resultat de les eleccions "les polítiques d'esquerres continuïn recuperant drets i facin que Catalunya tingui una societat més justa".

Ho ha dit aquest dilluns a la seu de la UGT de Catalunya abans de reunir-se amb el primer secretari del PSC i candidat al 12M, Salvador Illa, i on ha apostat per mesures com la reducció de la jornada laboral "no només a 37 hores i mitja".

"S'ha de reconèixer que amb els acords de pressupostos del tercer any s'han recuperat part de les retallades, però no s'han recuperat totes", i ha subratllat que els problemes que hi ha en sanitat, educació i altres sectors continuen vigents.

Ha lamentat que la manca d'acord per aprovar els comptes de la Generalitat 2024 i la convocatòria d'eleccions ha provocat que es perdin "uns pressupostos que avançaven en alguns aspectes pactats de manera important".

ELECCIONS EUROPEES

També s'ha referit als comicis europeus del juny, en els quals ha afirmat que cridaran la gent a participar-hi perquè és "molt important".

Així, ha indicat que amb una majoria en les eleccions europees de la dreta i l'extrema dreta "pot ser que hi hagi un canvi de polítiques".