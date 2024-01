Ros (UGT) diu que hi ha "dificultats" amb les maletes en l'Aeroport de Barcelona per la vaga

Iberia xifra el seguiment en el 14% i admet alguna "incidència puntual" amb les maletes



EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha dit que hi ha "algunes dificultats amb la càrrega de maletes en alguns vols" de l'Aeroport de Barcelona-El Prat durant el primer dels quatre dies de vaga dels treballadors del 'handling' d'Iberia convocada pels sindicats.

"La cuina no està tranquil·la", ha assegurat en declaracions als mitjans al costat dels responsables del sector aeri de Catalunya d'UGT i CC.OO., José Antonio Ramírez i Pedro Gómez, respectivament, durant una concentració convocada per tots dos sindicats a la Terminal 1 de l'Aeroport de Barcelona que ha reunit 150 treballadors i ha durat aproximadament una hora.

Fonts sindicals han explicat a Europa Press que a Barcelona hi ha hagut uns 20 vols fins a les 10 hores que s'han enlairat sense maletes, que uns 2.000 treballadors estan cridats la vaga i que els serveis mínims són del 86%.

La vaga dels treballadors d'aquesta filial d'Iberia es fa després de que la companyia perdés la llicència d'operador en vuit dels grans aeroports en l'últim concurs de 'handling' d'Aena, la qual cosa suposa que els empleats serien subrogats a la nova companyia adjudicatària.

Ros ha analitzat que els futurs contractats no tindran les condicions dels actuals treballadors i que això suposa "una pèrdua de qualitat en la feina i de qualitat en el servei".

"Iberia ha perdut el concurs o l'ha volgut perdre per treure's de sobre llocs de feina de qualitat?", s'ha preguntat.

Ha advocat per mantenir unes bones condicions de treball: "Aquí es parla molt de si ampliem o no l'Aeroport i el que s'està ampliant, si no s'arriba a un acord, és la precarietat laboral en l'Aeroport d'El Prat".

SEGUIMENT DEL 14%

Segons l'última actualització facilitada per Iberia a les 9.30 hores, al conjunt d'Espanya la vaga està tenint un seguiment del 14,6% i els vols estan sortint amb una puntualitat del 83%.

La companyia aèria també ha destacat que la primera jornada de la vaga està transcorrent amb normalitat, però ha reconegut que s'ha produït alguna "incidència puntual" en la càrrega de maletes.

La vaga ha obligat Iberia, Iberia Express i Air Nostrum a cancel·lar més de 444 vols durant els quatre dies, 50 dels quals són amb destinació o sortida a l'Aeroport de Barcelona.