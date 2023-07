Ros (UGT) destaca la necessitat de distribuir els marges empresarials amb pujades de salaris

Reivindica l'acció sindical dels últims anys a Catalunya

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat la necessitat de distribuir els marges empresarials amb augments de salari, ja que, segons ell, hi ha empreses a les quals els "està anant bé", i ha alertat que si les companyies no ho fan, hi haurà nous conflictes laborals.

Ros ha valorat el "procés de mobilitzacions" que van dur a terme els sindicats a la tardor de l'any passat a Catalunya, en el qual es van convocar un centenar de vagues, però que no es van arribar a fer en haver arribat a acords amb la patronal.

"Allà va sorgir un exemple molt clar que les empreses deien que no podrien pagar pujades salarials. I què ha passat? Que fem l'acord i després paguen", ha dit.

Pel líder sindical, això és la constatació que les empreses "no volien apujar salaris perquè volien mantenir o augmentar els marges empresarials".

Ros ha recordat que malgrat la moderació de la inflació, els preus continuen pujant i no estan baixant, per la qual cosa cal "adequar el nivell d'ingressos al nivell de despesa", especialment en els salaris més baixos.

No obstant això, ha demanat obrir el debat en els salaris mitjans, ja que, ha explicat que si la població cobrés més, hi hauria un efecte positiu en el dinamisme econòmic.

DIÀLEG SOCIAL

El màxim responsable d'UGT de Catalunya ha assegurat que el diàleg social està en un bon moment a l'Estat i ha lamentat que no sigui així a Catalunya després de la ruptura de les negociacions de l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) per part de Foment del Treball.

Ha celebrat que des de la fi de la pandèmia "mai en tan poc temps" s'havia arribat a tants acords amb la patronal.

Ros ha recordat que el Govern va acordar part dels pressupostos de la Generalitat per al 2023 amb sindicats i patronals i que "la feblesa parlamentària va donar força" a la capacitat d'aquestes organitzacions d'influir en els comptes.

"Crec que és un sistema bo per continuar i explotar. És a dir, que els 'governs' tinguin un debat amb la patronal i els sindicats en aquells aspectes que afecten el mercat laboral", ha apuntat.

ACCIÓ SINDICAL

Ros ha defensat l'acció sindical dels últims anys, el balanç dels quals ha definit de "molt bo", tot i que ha alertat que les organitzacions no es poden conformar amb la situació actual i han de continuar avançant.

Ha apuntat que, en la societat actual, "sembla que tot ha de ser per a avui o per a ahir, però per desgràcia no és així", i ha subratllat la importància de ser constants en les reivindicacions i en les negociacions.

Ros ha assegurat que el futur del diàleg social dependrà de la composició del pròxim Govern i de l'actitud que adopti la CEOE en les taules de negociació.

COMUNICACIÓ POLÍTICA

Ros ha lamentat que "de vegades la comunicació política no s'entén" i que els polítics utilitzen un llenguatge només per a ells mateixos.

"Jo entenc la política com una eina de canvi, pedagògica, per convèncer la gent", ha dit, i ha posat com a exemple els tuits que fan els polítics, que ha lamentat que no són per debatre o mirar de convèncer, sinó per donar munició als militants.

També ha posat com a exemple el debat electoral entre els candidats del PSOE, Pedro Sánchez, i del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el qual "només veies que s'estaven barallant".