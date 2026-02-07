Ros (UGT) demana un únic operador i interlocutor sobre Rodalies davant de la "descoordinació"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha demanat "un operador únic de veritat, un interlocutor únic de veritat i una informació única i coordinada" enfront del funcionament dels trens.
Ho ha declarat als periodistes aquest dissabte per la tarda abans de començar la segona manifestació del dia a Barcelona contra el funcionament de Rodalies a Catalunya.
"Hem vist una descoordinació de les diverses administracions", ha al·legat en reivindicar coordinació.