Ros (UGT) demana un únic operador i interlocutor sobre Rodalies davant de la "descoordinació"

Principi de la manifestació
LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha demanat "un operador únic de veritat, un interlocutor únic de veritat i una informació única i coordinada" enfront del funcionament dels trens.

Ho ha declarat als periodistes aquest dissabte per la tarda abans de començar la segona manifestació del dia a Barcelona contra el funcionament de Rodalies a Catalunya.

"Hem vist una descoordinació de les diverses administracions", ha al·legat en reivindicar coordinació.

