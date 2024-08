Ros (UGT) demana a Illa continuïtat en les polítiques d'esquerra i agilitat amb els Pressupostos

Defensa el finançament singular per augmentar la inversió en infraestructures, sanitat i educació



BARCELONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que doni continuïtat en aquesta nova legislatura a les polítiques d'esquerra de l'anterior Govern, que impulsi noves mesures progressistes i que pacti "ràpid" els Pressupostos.

En una entrevista d'Europa Press, Ros ha celebrat que Illa es reunís aquest dijous amb els sindicats: "Que les primeres entitats importants del país amb les quals es reuneixi siguin els dos sindicats més importants de Catalunya, això ja per a nosaltres és important, és un gest del Govern".

"Volem polítiques, no gestos", i ha demanat a Illa que nomeni a la resta de càrrecs del Govern que falten per començar la legislatura de manera àgil i poder implementar polítiques d'esquerra.

Així mateix, ha qualificat de lògica la decisió d'Illa de descartar uns Pressupostos per 2024, encara que ha criticat que s'ha "perdut un any" al no tenir comptes, per la qual cosa ha demanat que els nous comptes siguin efectius l'1 de gener de 2025.

MANTENIR EL DIÀLEG SOCIAL

En aquest sentit, ha advocat per mantenir el Consell del Diàleg Social perquè els sindicats puguin traslladar a Illa les seves propostes i puguin seguir tenint un "paper actiu en les polítiques".

Ha apostat per un gran acord per als serveis públics, ja que a "l'administració pública durant molts anys s'ha desinvertit", i per actualitzar el Pacte Nacional per a la Indústria.

També per millorar les condicions del treball del turisme perquè es deixi d'associar a la "temporalitat i a la precarietat laboral", així com per impulsar la Formació Professional (FP) i millorar les polítiques actives d'ocupació.

FINANÇAMENT SINGULAR

En relació al finançament singular pactat per ERC i el PSC per investir a Illa, ha convingut que és un dels grans reptes per a aquesta legislatura, i ha defensat que és una "eina" per poder fer més polítiques i invertir en infraestructures, sanitat i educació, entre altres.

"El nou sistema de finançament no és un element per dir 'com tenim més finançament baixarem impostos', com ja sortiran les patronals i algú reclamant", ha apuntat.

REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL

Preguntat per la possibilitat d'avançar cap a un acord per a la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores, ha criticat que hi ha "una situació de bloqueig patronal" i que el Govern central haurà de treballar per tenir una majoria parlamentària, on al seu judici hauria d'estar també Junts.

Per Ros, es tracta d'una política "assumible" i que compta amb suficient consens social, i ha recordat que UGT i CC.OO. ja han anunciat mobilitzacions per a finals de setembre per forçar a les patronals a dialogar.