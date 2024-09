Ros (UGT) demana al Govern polítiques d'esquerra "decidides" i derogar les de les retallades

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reclamat aquest dimecres un Govern que faci polítiques d'esquerres "decidides" per, textualment, derogar per fi totes aquelles que van venir de les retallades.

També ha defensat complir la llei d'amnistia com a primer pas per a la resolució del conflicte, ha declarat textualment als mitjans després de participar en la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada, juntament amb el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.

"Volem un Govern que faci polítiques d'esquerres decidides, que per fi deroguem totes aquelles polítiques que van venir de les retallades i que, per tant, tot el que s'ha de fer per reforçar els serveis públics i més persones en els serveis públics, no només infraestructures, es faci realitat", ha afirmat.