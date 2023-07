Ros (UGT) demana als partits ometre la "calculadora electoral" i acordar un govern progressista

Reivindica l'acció de govern: "No trobaríem una legislatura igual en dècades"

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha demanat als partits que ometin la "calculadora electoral de si hi haurà repetició d'eleccions" i obrin un procés de negociació per poder formar un govern d'esquerres.

En una entrevista d'Europa Press, ha assegurat que el sindicat no pressionarà cap dels actors, tot i que arribar a un acord depèn de "què mana més: si la tàctica o la política, si la mirada curta o la mirada mitjana i llarga".

Per això ha demanat "menys valoracions, menys anàlisi i menys 'twitters' i més iniciar el procés amb discreció" per impulsar la investidura d'un govern liderat per Pedro Sánchez.

El líder sindical ha celebrat que la població "s'ha mobilitzat perquè no volien que el feixisme també entrés a les institucions del Govern de l'Estat", malgrat el pessimisme que va veure després dels resultats de les eleccions municipals.

Ha posat d'exemple la capacitat negociadora i d'arribar a acords que han mostrat les patronals i els sindicats els últims anys, i que la negociació és un procés continu en comptes de puntual, i ha posat l'accent en les "mossegades importants" que aquesta negociació ha permès fer a les reformes laborals del PP.

ANTERIOR LEGISLATURA

Ros ha valorat l'acció de govern de l'última legislatura de l'executiu de Pedro Sánchez: "Cal tenir continuïtat perquè no trobaríem una legislatura igual en dècades".

Ha subratllat l'increment de drets socials i drets laborals que hi va haver gràcies al fet que en la legislatura va ser "compensada la majoria política a l'esquerra", per l'acord del PSOE amb Podem, i dona per fet que hauria estat diferent si l'acord hagués estat amb Cs.

"Creiem que en l'anterior legislatura, malgrat el soroll i de tota la brega, i si l'analitzem fredament, el que ha guanyat és el diàleg polític i el diàleg social", ha afegit.

No obstant això, el dirigent de la UGT ha demanat que, quan governi l'esquerra, ho faci: "És cert que aquesta última legislatura ha estat molt potent, amb drets socials que hem aconseguit, però l'anterior i la d'altres governs d'esquerres tampoc no ho havien estat tant".

CONTROL DE PREUS

Preguntat pels deures que el sindicat posa al pròxim govern, Ros ha demanat continuar amb el procés de reformes legals per afrontar el "problema molt clau" amb la pèrdua del poder adquisitiu de la gent a causa de la inflació.

Ha definit d'"històric" haver apujat el salari mínim interprofessional (SMI), tot i que ha definit la iniciativa d'insuficient.

Per això, el líder sindical ha demanat "polítiques de control de preus", ja que la inflació s'ha menjat els augments salarials dels últims anys, avisa.

JORNADA LABORAL

Ros també ha demanat al pròxim Govern central obrir el debat de les condicions laborals, especialment la jornada laboral, ja que l'actual de 40 hores setmanals en cinc dies té "més de 100 anys".

"És el debat que s'ha d'afrontar: com treballem millor i amb millors condicions de treball, com treballem menys, com repartim el treball i com cobrem més", ha dit.

Ha constatat que en molts convenis col·lectius ja es contemplen jornades laborals de 35 hores o de 37,5 hores setmanals, per la qual cosa "hi ha espai" per a la negociació.

Entre les opcions que proposa Ros hi ha fixar el màxim legal d'hores setmanals en 35, o bé que la jornada laboral passi a ser de quatre dies a la setmana, cosa que seria "un gran avenç".