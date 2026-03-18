Ros (UGT) demana acabar amb "dilacions tàctiques" en el debat dels pressupostos catalans

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reclamat aquest dimecres acabar amb les "dilacions tàctiques" en el debat dels pressupostos catalans del 2026 després d'anunciar-se la retirada del projecte per mantenir la negociació entre el Govern i ERC.
En una valoració remesa als mitjans, ha aclarit que entre no tenir pressupostos i tenir una aprovació de la modificació de crèdit immediata i pressupostos al juny, "aquest és el mal menor", i ha destacat que pel sindicat l'important és que hi hagi un acord com més aviat millor.
"Demanem que s'acabin les dilacions tàctiques en el debat de pressupostos; els hem de tenir com més aviat millor i fer efectives les polítiques que millorin el benestar de la gent", ha resolt.