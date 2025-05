Ros (UGT) defensa reduir la jornada: "La vida és per gaudir-la, no per treballar"

Reivindica cobrar més per no viure "amb la precarietat permanent de si arribar a final de mes"

BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha demanat aquest dijous reduir el temps de treball perquè "la vida és per gaudir-la, no per treballar" i ha elogiat la lluita sindical per aconseguir drets.

En el seu discurs de la manifestació de CCOO i la UGT de Catalunya per l'1 de maig sota el lema 'Protegir les conquestes, guanyar el futur', davant de la seu de Foment del Treball, ha instat els partits a votar a favor de l'admissió a tràmit de la reducció de jornada, "una qüestió democràtica".

Ha reivindicat cobrar més per no viure "amb la precarietat permanent de si arribar a final de mes" i ha defensat un control de preus del lloguer i dels aliments necessaris i imprescindibles.

Ha remarcat que, des que van aprovar la reforma laboral, la contractació indefinida ha passat del 15% al 40%, la pujada del SMI i acords de pensions importants: "Hem aconseguit molt, però volem molt més".

CONTRA LA SINISTRALITAT

Ros també ha defensat treballar menys i millor, amb millors condicions, més estabilitat al mercat i més salut.

Ha recordat l'accident mortal de dilluns a Girona i s'ha guardat un minut de silenci en record a les víctimes de la sinistralitat laboral.

L'OPA

Respecte a l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell, ha recordat que el Govern central en té l'última decisió.

Ha desitjat que sigui diferent de la que s'ha pres fins ara, després de l'aval de la CNMC: "Estem amb els treballadors del sector financer".