Ros (UGT) crida a a la mobilització a favor de Palestina també el 15 d'octubre

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha fet una crida a la mobilització el dimecres 15 durant la "jornada de lluita" a favor de Palestina convocada pel mateix sindicat i CC.OO. en els centres de treball, amb aturs de dues hores i activitats.
Defensa que Barcelona i Catalunya volen ser "un referent en el crit per la pau i, en aquest cas, contra el genocidi que està passant a Gaza i a Palestina", ha declarat als mitjans en la manifestació de Barcelona per la fi del comerç d'armes amb Israel.
Ros ha reconegut la labor dels integrants de la Flotilla, ja que s'ha complert part dels seus objectius i s'està parlant més de Palestina a tot el món, amb mobilitzacions tota la setmana, gràcies a la "activitat de difusió i davant del segrest que ha patit la Flotilla".