Ros (UGT) considera que el salari mínim a Catalunya hauria de superar els 1.400 euros

Sobre els pressupostos: "Jo vull pressupostos, encara que sigui per criticar-los"

BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha afirmat que el salari mínim interprofessional (SMI) a Catalunya hauria de superar els 1.400 euros, concretant-se en els 1.410 euros.

"Si agafem el salari mínim de referència, que és com ho identifica la Generalitat, hauria de ser al voltant de 1.410 euros", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns en 'La Vanguardia' recollida per Europa Press en preguntar-li sobre quin hauria de ser el SMI a Catalunya.

Ha expressat que en la seva negociació s'ha de situar la demanda de la UGT que fa falta un salari professional "adequat" a la realitat a Catalunya i, preguntat per si aquest hauria de ser diferent del d'Espanya, ha respost afirmativament.

PRESSUPOSTOS

Preguntat per si creu que s'ha mitificat la utilitat dels pressupostos, ha expressat que "sí, però jo vull pressupoaots, encara que sigui per criticar-los", i ha afegit que una cosa és tenir un pressupost i l'altra és tenir un pressupost prorrogat, on, textualment, s'acaba depenent de modificacions de crèdit i hi ha tot un seguit de recursos que, en les seves paraules, s'acaben perdent pel camí.

Sobre la seva futura reelecció en el càrrec per tercera i última vegada aquesta setmana, ha defensat que és la "consolidació" de la continuïtat d'un model que ha passat per la marxa de Pepe Álvarez en el primer mandat i el 'Procés', la Covid-19 i la reestructuració interna i econòmica en el segon.