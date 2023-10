Ros (UGT) considera que la reducció de la jornada a 37,5 hores "no és el pas definitiu"

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha considerat que la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores acordada pel PSOE i Sumar per formar un nou govern de coalició "no és el pas definitiu".

En unes declaracions a Europa Press aquest dimarts, ha dit que només "és un pas més del camí" cap a les 35 hores setmanals sense reducció salarial.

El sindicat aposta per una evolució que porti a "treballar millor, treballar menys i cobrar més" per millorar les condicions dels treballadors espanyols.

Ros ha valorat que un pacte com el d'aquest dimarts "ja tocava" perquè des del 1984 no hi havia una reforma de l'Estatut dels Treballadors i ha valorat que és un pas important perquè s'acabi formant un govern progressista.

Ha detallat que durant l'última reunió a Barcelona entre els sindicats i les patronals, i la vicepresidenta segona del Govern central en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja es va plantejar la proposta.