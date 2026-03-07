Ros (UGT de Catalunya) reclama avançar-se a possibles conseqüències econòmiques per la guerra a Iran

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 7 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reclamat actuar de forma preventiva a través de diagnosi i seguiment amb l'objectiu d'avançar-se davant de les possibles conseqüències econòmiques que es poden produir pel conflicte a Iran: "Que no haguem d'actuar, Govern, patronals i sindicats, quan ja ha passat".
"Tenim, per desgràcia, experiència d'altres moments, per la qual cosa tenim eines de l'escut social que s'han de situar", ha expressat després de celebrar-se la reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social de Catalunya aquest dissabte, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
D'altra banda, Ros ha criticat el "desordre mundial" generat per, assegura, decisions del president nord-americà Donald Trump, per la qual cosa ha reclamat una resposta unitària d'Europa per resoldre el conflicte bèl·lic.