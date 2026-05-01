Ros (UGT de Catalunya) lamenta "certa agressivitat" per part d'altres sindicats educatius

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha lamentat "certa agressivitat" per part d'altres sindicats educatius amb respecte a UGT de Catalunya després de l'acord educatiu signat per aquest sindicat i CC.OO. amb el Govern, per la qual cosa ha demanat respecte i els ha acusat de no voler negociar i forçar una situació de bloqueig.
En declaracions als mitjans abans de la manifestació a Barcelona pel Dia del Treballador, aquest divendres 1 de Maig, ha afirmat que aquests sindicats mantenen "peticions de màxims" i ha afegit que potser haurien de parlar més i no anar tant a la confrontació.
D'altra banda, ha lamentat les guerres al voltant del món i ha demanat llibertat per als membres de la Global Sumud Flotilla interceptats per Israel: "És un any de dir no a les guerres i no al feixisme. Ens estan intentant colar el feixisme per tots els costats. I nosaltres volem donar un missatge molt clar", ha resolt.