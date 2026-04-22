Ros (UGT de Catalunya) diu que "el procés no s'acaba quan et regularitzen, és on comença"

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha assegurat que el procés de regularització crea un repte en el diàleg social, ja que "el procés no s'acaba quan et regularitzen, és on comença".
Ho ha dit aquest dimecres en una sessió del Fòrum Europa, en la qual han estat presents els consellers Alícia Romero i Miquel Sàmper; el president de Pimec, Antoni Cañete; el secretari general de Junts, Jordi Turull; la portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, i els líders dels Comuns, Jéssica Albiach i David Cid, entre d'altres.
El secretari general ha defensat que hi ha molta gent que entrarà al mercat laboral i que caldrà fer un acompanyament.
Sobre la possibilitat que provoqui un augment de l'atur, ha dit que serà una "qüestió tècnica: la majoria treballarà perquè ja està treballant i perquè hi ha feina per cobrir".
EXTREMA DRETA
Ros ha demanat que es construeixin "nous consensos" per combatre l'extrema dreta que incloguin les esquerres, el liberalisme i el centredreta.
Ha dit que la lluita contra l'extrema dreta "no és un tema d'esquerres, és un tema democràtic" i ha demanat que l'esquerra doni més valor a la feina que fa.
"Davant la situació que estem patint de l'extrema dreta i el qüestionament del sistema democràtic, cal enfortir aliances", ha insistit.
Així mateix, ha apuntat que aquests partits "agafen una injustícia social per arribar al poder, però quan governen no ho canvien".
ABSENTISME
Preguntat per l'absentisme laboral, ha dit que "només es reduirà situant què és l'absentisme laboral i què no", i ha dit que fent aquest exercici es reduiria un 50% o més.
"És absentisme una baixa mèdica justificada? O una baixa de maternitat?", s'ha preguntat, i ha lamentat que s'està posant en un mateix sac.
Així mateix, ha dit que les baixes laborals són més llargues a Catalunya que a la resta d'Espanya perquè les proves mèdiques de la sanitat pública triguen més, i ha demanat més recursos econòmics, especialment per a la salut mental.
SECTOR EDUCATIU
Sobre l'acord assolit pel sindicat amb la Generalitat en el sector educatiu, Ros ha reivindicat que la UGT és la segona força sindical en l'educació concertada i que es tingui en compte aquesta educació amb la pública: "Hem de tenir una visió global de l'educació".
"El problema que tenen els acords és que sempre són insuficients. Però és que el discurs és de tot o res, o et quedes en el tot, tot, tot, o et quedes sense res", ha assenyalat.
D'altra banda, ha apuntat que, malgrat les múltiples mobilitzacions que hi ha hagut des del 2010 en el sector, només s'ha arribat a un acord, i ha dit que, quan hi ha acords, "els qui hi estan en contra són els primers a demanar que es compleixin".