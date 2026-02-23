Ros (UGT de Catalunya) defineix els pressupostos com a necessaris per "governar bé"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha definit els pressupostos de la Generalitat com a necessaris "per governar bé el país", en unes declaracions a la premsa després de la signatura de l'acord entre Govern, patronals i sindicats per als comptes de la Generalitat per a aquest any.
Han signat l'acord el president de la Generalitat, Salvador Illa; la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López; el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president de Pimec, Antoni Cañete, i Illa ha anunciat que el Govern aprovarà aquest divendres el projecte de pressupostos per iniciar el tràmit parlamentari.
Ros ha celebrat que el projecte que aprovarà el Govern sigui obert per "poder aconseguir acords durant el procés parlamentari".
"L'important és que hi hagi pressupostos com més aviat millor", ha afegit Ros, que ha instat ERC i Junts a negociar i aprovar aquests comptes.
Ha dit que la seva organització està d'acord amb la recaptació de l'IRPF o el concert econòmic, però que cal gestionar el "mentrestant".