Ros (UGT de Catalunya) creu que "reforçar el sindicat" suposa aconseguir més drets

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha defensat que "reforçar el sindicat" suposa obtenir més drets socials i laborals i ha responsabilitzat el sindicat d'aconseguir reformes com l'augment del salari mínim interprofessional (SMI).

Ho ha dit aquest dijous en el Comitè Nacional celebrat a la seu del sindicat a Barcelona al costat del secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, que ha anunciat la seva última candidatura a la reelecció com a secretari general.

"Hem tingut un mandat de quatre anys, i des de l'inici de la democràcia no s'havia aconseguit recuperar tants drets, i això ha estat gràcies a la insistència de la UGT", ha assegurat.

Ros ha reivindicat que "davant el feixisme, hi ha el sindicalisme de la UGT", i ha apostat per obtenir més representació sindical per continuar aconseguint drets.

Ha celebrat que el 44è Congrés Confederal, que se celebrarà del 25 al 27 de novembre, es farà a Barcelona per tercera vegada en la història del sindicat, i ha donat suport a Álvarez en la seva candidatura: "Volem que tornis a continuar dirigint".