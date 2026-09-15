Ros (UGT Catalunya) alerta d'"una crisi de poder adquisitiu" per la inflació

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Aposta per un salari mínim català de 19.600 euros bruts anuals
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha alertat que l'augment de la inflació està comportant "una crisi de poder adquisitiu" de la població, en una entrevista a Europa Press aquest dimarts.
Ros ha assegurat que "no és tant un problema de salaris com del preu de les coses", i ha explicat que, després de l'onada inflacionista provocada per l'inici de la guerra d'Ucraïna, els preus s'han mantingut alts i que, malgrat l'augment dels sous que hi ha hagut des d'aleshores, els preus han pujat més que els sous.
Ha reiterat la voluntat que el salari mínim interprofessional (SMI) arribi al 60% del salari mitjà, la qual cosa, a Catalunya, es traduiria en un SMI de 19.600 euros bruts anuals, l'equivalent a 1.400 euros bruts mensuals en 14 pagues.
No obstant això, ha subratllat que "també és molt important que pugin els salaris mitjans", ja que ha comptat que la mitjana dels sous ha pujat per l'increment de l'SMI, però que els salaris mitjans no s'han incrementat.
Per això, ha dit que "potser ara sí que és el moment de plantejar un pacte de rendes" per evitar la pèrdua de poder adquisitiu de les classes mitjanes.
FISCALITAT
Ros ha plantejat la possibilitat de retocar la fiscalitat per mantenir el poder adquisitiu malgrat la inflació, tot i que, preguntat per la deflactació de l'IRPF, ha dit que ningú no li ha mostrat "les dades de què suposa" la no deflactació.
Ha dit que, per mantenir l'estat del benestar i davant l'augment del cost de vida, "cal una fiscalitat més progressiva, tant per a les persones com per a les empreses".
A més a més, ha plantejat la possibilitat de controlar els preus en sectors com l'energia, l'habitatge o l'alimentació perquè "les empreses guanyin diners i les persones tinguin uns preus raonables".
PUJADES DE SOUS
Preguntat pel posicionament de les patronals sobre la petició d'augmentar els sous, Ros ha lamentat que, en els debats públics diguin que sí, però que "on es veu la voluntat, que és en els convenis col·lectius, costa".
"Molt bé els discursos que fan, però s'ha de veure en els convenis col·lectius, i un altre element és que van parlant, van parlant, però cada vegada que hi ha una pujada de l'SMI, no estan d'acord", ha dit.