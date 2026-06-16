Actualitzat 16/06/2026 12:01

Ros (UGT): el vot de càstig que nodreix l'extrema dreta "amenaça" els treballadors

Camil Ros (UGT) durant la presentació de la campanya
EUROPA PRESS

Presenta la campanya 'Qui hi guanya quan l'odi avança?' en resposta als discursos racistes i feixistes

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha advertit que el vot de càstig que beneficia l'extrema dreta no és inofensiu, sinó "una amenaça als drets socials, laborals i democràtics" que perjudica els treballadors.

Ho ha dit aquest dimarts durant la presentació de la campanya de la UGT 'Qui hi guanya quan l'odi avança?', que neix en resposta a l'augment dels discursos racistes, xenòfobs i feixistes "que intenten dividir la classe treballadora i afeblir la cohesió social", segons el sindicat.

Segons Ros, és una iniciativa que busca la sensibilització i especialment el debat i ha advertit d'aquest vot de càstig que nodreix "una extrema dreta que juga amb fets i mentides, però també amb injustícies, sense analitzar el mal que pot fer".

Així, ha recordat que, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), entre el 10 i el 20% dels votants d'Aliança Catalana se senten d'extrema dreta, mentre que en el cas de Vox, aquest percentatge s'eleva a un 40%, cosa que exemplifica aquest vot de càstig.

"No hem vist cap lloc on governi l'extrema dreta on s'hagi solucionat el problema de l'habitatge o la desigualtat", ha dit el dirigent sindical, molt crític amb la fractura que busquen determinats discursos.

"Què en pensen Trump, Orriols i Abascal de la guerra a Palestina? Donen suport a Israel. Què en pensen sobre les qüestions climàtiques? El mateix, el negacionisme. Què en pensen del procés d'islamització, diuen. Només el 8% de la població catalana és musulmana. Podem dir que tots els musulmans són terroristes i pederastes? Són discursos que busquen la confrontació", ha dit.

Per contra, ha qualificat d'èxit el procés de regularització extraordinari que s'ha dut a terme i ha posat en valor que les patronals no l'han criticat: "Tots som immigrants d'una manera o altra", ha dit.

Després de la presentació, Ros s'ha reunit amb secretaris generals territorials de la UGT, a més de representants de partits polítics, per explicar-los la iniciativa: Llüisa Moret (PSC), Miquel Àngel Escobar (Junts), Laura Pelay (ERC), Lídia Muñoz i Gemma Tarafa (Comuns), Lucía Aliaga (Comunistes), Maria Pozuelo i Diosdado Toledano (Podem), i Roger Civit i Júlia Vigó (Tercer Sector).

OBRIR ESPAIS DE DEBAT

La resposta a la pregunta que dona nom a la campanya ('Qui hi guanya quan l'odi avança?' ), segons el sindicat, "és clara: les persones treballadores no hi guanyen res", ja que l'odi, avisen, afebleix la solidaritat i erosiona els drets col·lectius.

Per això, els objectius de la campanya és combatre aquests discursos, promoure els valors de convivència, igualtat i solidaritat; obrir espais reals de conversa, posar el focus en els problemes reals i apuntalar la idea que els drets socials i laborals s'aconsegueixen col·lectivament.

VÍDEO, POST I 'FACHÒMETRE'

La UGT impulsarà aquesta iniciativa a partir de dimecres i en els pròxims mesos, a través dels seus militants a tot el territori català i utilitzant com a suport diversos materials, com cartelleria, vídeo-espot i posts a les xarxes socials, amb lemes com 'L'odi no millora la sanitat', 'L'odi no apuja els salaris' o 'L'odi no abaixa el preu de l'habitatge', entre d'altres.

A més a més, la campanya tindrà un repositori en forma de 'landing page' per consultar les accions relacionades i participar en la iniciativa interactiva 'el fachòmetre', en forma de qüestionari.

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