Ros (UGT): el vot de càstig que nodreix l'extrema dreta "amenaça" els treballadors

Presenta la campanya 'Qui hi guanya quan l'odi avança?' en resposta als discursos racistes i feixistes
BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha advertit que el vot de càstig que beneficia l'extrema dreta no és inofensiu, sinó "una amenaça als drets socials, laborals i democràtics" que perjudica els treballadors.
Ho ha dit aquest dimarts durant la presentació de la campanya de la UGT 'Qui hi guanya quan l'odi avança?', que neix en resposta a l'augment dels discursos racistes, xenòfobs i feixistes "que intenten dividir la classe treballadora i afeblir la cohesió social", segons el sindicat.
Segons Ros, és una iniciativa que busca la sensibilització i especialment el debat i ha advertit d'aquest vot de càstig que nodreix "una extrema dreta que juga amb fets i mentides, però també amb injustícies, sense analitzar el mal que pot fer".
Així, ha recordat que, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), entre el 10 i el 20% dels votants d'Aliança Catalana se senten d'extrema dreta, mentre que en el cas de Vox, aquest percentatge s'eleva a un 40%, cosa que exemplifica aquest vot de càstig.
"No hem vist cap lloc on governi l'extrema dreta on s'hagi solucionat el problema de l'habitatge o la desigualtat", ha dit el dirigent sindical, molt crític amb la fractura que busquen determinats discursos.
"Què en pensen Trump, Orriols i Abascal de la guerra a Palestina? Donen suport a Israel. Què en pensen sobre les qüestions climàtiques? El mateix, el negacionisme. Què en pensen del procés d'islamització, diuen. Només el 8% de la població catalana és musulmana. Podem dir que tots els musulmans són terroristes i pederastes? Són discursos que busquen la confrontació", ha dit.
Per contra, ha qualificat d'èxit el procés de regularització extraordinari que s'ha dut a terme i ha posat en valor que les patronals no l'han criticat: "Tots som immigrants d'una manera o altra", ha dit.
Després de la presentació, Ros s'ha reunit amb secretaris generals territorials de la UGT, a més de representants de partits polítics, per explicar-los la iniciativa: Llüisa Moret (PSC), Miquel Àngel Escobar (Junts), Laura Pelay (ERC), Lídia Muñoz i Gemma Tarafa (Comuns), Lucía Aliaga (Comunistes), Maria Pozuelo i Diosdado Toledano (Podem), i Roger Civit i Júlia Vigó (Tercer Sector).
OBRIR ESPAIS DE DEBAT
La resposta a la pregunta que dona nom a la campanya ('Qui hi guanya quan l'odi avança?' ), segons el sindicat, "és clara: les persones treballadores no hi guanyen res", ja que l'odi, avisen, afebleix la solidaritat i erosiona els drets col·lectius.
Per això, els objectius de la campanya és combatre aquests discursos, promoure els valors de convivència, igualtat i solidaritat; obrir espais reals de conversa, posar el focus en els problemes reals i apuntalar la idea que els drets socials i laborals s'aconsegueixen col·lectivament.
VÍDEO, POST I 'FACHÒMETRE'
La UGT impulsarà aquesta iniciativa a partir de dimecres i en els pròxims mesos, a través dels seus militants a tot el territori català i utilitzant com a suport diversos materials, com cartelleria, vídeo-espot i posts a les xarxes socials, amb lemes com 'L'odi no millora la sanitat', 'L'odi no apuja els salaris' o 'L'odi no abaixa el preu de l'habitatge', entre d'altres.
A més a més, la campanya tindrà un repositori en forma de 'landing page' per consultar les accions relacionades i participar en la iniciativa interactiva 'el fachòmetre', en forma de qüestionari.