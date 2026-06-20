Ros (UGT) assegura que UGT segueix sent un sindicat antifeixista i "la casa dels treballadors"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TERRASSA (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)
El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha afirmat que UGT segueix sent un sindicat antifeixista enfront d'un context en el qual certs sectors volen sembrar la divisió i l'odi: "Nosaltres som la casa de tots els treballadors, vinguin d'on vinguin, per defensar els seus drets tots junts".
Ho ha afirmat en declaracions als mitjans aquest dissabte abans de l'acte de commemoració del 50 aniversari de l'Assemblea de Terrassa (Barcelona), on ha apuntat que aquesta celebració servirà per recuperar "el fil que el feixisme va trencar".
Ros ha assegurat que l'acte d'aquest dissabte té molt sentit perquè segurament la generació d'aleshores pensava que ja no s'hauria de lluitar contra el feixisme: "I per desgràcia, a data d'avui hem de tornar a fer-ho com sempre ho ha fet la UGT".