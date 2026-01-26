Ros (UGT) afirma que la llei és "clara" i preveu permisos davant d'incidències com les de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha recordat que l'Estatut dels Treballadors preveu un permís retribuït de fins a 4 dies per situacions de risc greu o imminent, incloses les derivades d'un fenomen meteorològic advers, com el que succeeix amb les incidències d'aquests dies de Rodalies: "La legislació és clara".
"No és només una qüestió de si pots o no arribar amb tren a la feina, sinó quina alternativa hi ha i a quin cost", ha expressat aquest dilluns en unes declaracions en un missatge en 'X', recollides per Europa Press, en les quals espera poder tenir pròximament unes recomanacions conjuntes de patronals i sindicats per afrontar els propers dies.
Creu que la situació actual no només es deu a problemes tècnics, sinó també a com ha estat la comunicació; i sobre com adaptar el treball davant d'aquesta situació, recorda que és possible fer teletreball i si no, flexibilitzar el màxim possible i insisteix que aquest permís és retribuït.