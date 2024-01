Romeva creu que l'arribada de Cs va implicar un canvi en el respecte amb la seva manera d'interpel·lar

BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Afers Exteriors de la Generalitat, Raül Romeva, ha considerat que l'entrada de Cs al Parlament va provocar un canvi en el respecte parlamentari, a causa de la seva manera d'interpel·lar.

En una entrevista en el diari 'Ara', recollida per Europa Press aquest diumenge, en ser preguntat en quin moment s'ha perdut el respecte a Catalunya, Romeva ha afirmat que "hi ha un moment que és determinant: quan entra Cs al Parlament de Catalunya".

"Jo havia viscut un cert 'fair play' dins del Parlament, en el tracte entre els mitjans de comunicació i els diputats i diputades. Llavors hi entra Cs i determinats mitjans que volen crispar la situació, amb una manera d'interpel·lar que fins llavors no existia", ha asseverat.

Ha afirmat que se sent objecte d'insults per part de gent amb ideologies contraposades: "Ets l'objectiu per a grups antagònics. T'acusen d'alguna cosa i del cas contrari. Això també és fascinant. Per a uns ets massa; per a uns altres, massa poc".

"Quan veig determinats personatges en les notícies, i sento algú que diu una ximpleria, digues-li Milei, Trump o Abascal, doncs em surten adjectius", ha dit.