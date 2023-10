Romeva coincideix amb Aragonès i marca l'amnistia com el "punt de partida" per a un referèndum

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Afers Exteriors del Govern i membre d'ERC, Raül Romeva, ha assegurat que coincideix amb el discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de dijous al Senat i marca la possible llei d'amnistia com el "punt de partida" per a un futur referèndum a Catalunya.

"El dret a votar és un punt de vista inqüestionable. Vull votar així, vull votar això", ha sostingut en una entrevista d'aquest divendres a TV3 recollida per Europa Press, en què ha recalcat que del que cal parlar és sobre com votar, no si cal votar.

Preguntat per si supeditar la investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, al referèndum pot desestabilitzar les negociacions, ha dit que "no es tracta d'accelerar, sinó de corregir una anomalia" que no s'hauria d'haver produït mai.

També ha dit que convèncer el PSOE de l'amnistia i de la investidura en les negociacions passa per "explicar els arguments i sobretot explicar que en realitat estem intentant construir un bé per a tothom" i no només per a l'entorn independentista.

"No es pot fer política quan tens les togues i les porres amenaçant-te contínuament", ha afegit Romeva, que ha insistit a pactar el referèndum amb unes regles de joc, un escenari i un marc en què les parts puguin confrontar opinions.