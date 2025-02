Romero veu obvi que la hisenda catalana "necessita agafar més múscul" per a la gestió de l'IRPF

Gascón diu que la participació de l'ATC en la pròxima campanya de la renda és un marc per "fomentar" la vocació d'autogovern

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha considerat obvi que l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) "necessita agafar més múscul" per a la gestió de l'IRPF a partir del 2026.

"És obvi que necessita agafar més múscul, aquesta agència tributària. Però no només és un tema de múscul en persones, també és importantíssim, o més, tota la plataforma tecnològica que ha de sustentar aquesta gestió", ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, juntament amb el secretari d'estat d'Hisenda, Jesús Gascón.

Ha dit que aquest és l'impost més massiu que haurà de gestionar la Generalitat i que "evidentment, demanda una exigència molt important pel que fa a la gestió", per la qual cosa ha destacat l'esforç que considera que s'ha fet per incrementar la plantilla de l'ATC en 90 persones, que s'afegiran a les prop de 850 que té actualment.

Ha afirmat que el Govern pretén fer una gestió tributària "millor" de la que es fa actualment amb l'assumpció de la gestió de nous tributs i que, per aquest motiu, resulta molt important, ha dit, l'acord per incrementar la participació de la Generalitat en la renda del 2024 per avançar en el treball en xarxa amb l'administració estatal.

"És molt important que l'agència espanyola ens permeti entrar en les seves plataformes, compartir aquestes dades, per veure com generem les confiances per anar avançant en aquest treball en xarxa, perquè és el que ens haurà de portar després a la gestió pròpia de l'IRPF", ha valorat.

EXTRAPOLABLE A ALTRES IMPOSTOS

Per la seva banda, Gascón ha definit com una disfunció de l'actual sistema que les comunitats no puguin comprovar en l'IRPF les deduccions que s'apliquen a la seva autonomia, la qual cosa es resoldrà amb l'acord per a la participació en la campanya de la renda del 2024.

Ha definit aquesta proposta com un marc molt clar perquè Catalunya fomenti la seva vocació d'autogovern: "La participació de l'Agència Tributària de Catalunya aquests darrers anys no ha estat gaire intensa i el que fem és veure quins àmbits dins el marc normatiu podem fer servir per fomentar aquesta vocació d'autogovern. Aquest és un molt clar".

Ha assenyalat que la gestió compartida de l'impost de matriculació i la participació en la campanya de la renda del 2024 permetrà veure si el model és extrapolable a altres impostos i que la designació i formació dels funcionaris de l'ATC per al model de gestió compartida de l'impost de matriculació s'intentarà fer "tan àgil com sigui possible".

"Seria extrapolable aquesta prova immediatament a les deduccions autonòmiques? Doncs potser sí, però tampoc no vull jo pecar ara d'excés de voluntarisme, vull dir que hem de veure com funciona, i un cop ho constatem, doncs veurem els següents passos a fer", ha afegit.

QUEIXES DELS INSPECTORS

Preguntada per les crítiques dels inspectors d'Hisenda sobre el futur nou model, Romero ha dit que alguns temors els poden compartir: "Respectem totes les opinions, i fins i tot algunes les podem compartir. Jo comparteixo el temor dels inspectors, que trossejar l'agència tributària pugui comportar més frau, però nosaltres no la volem trossejar".

Així i tot, ha demanat "una mica de prudència, també una mica de respecte" i mirar de generar tan poc soroll com sigui possible sobre aquest tema per --textualment-- anar treballant amb una certa tranquil·litat.