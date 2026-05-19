Romero veu marge en els pressupostos per a acords amb els Comuns i els docents: "Es pot modificar"

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat que hi ha marge en l'acord amb ERC per als pressupostos per incorporar les demandes que el Govern eventualment pugui acordar amb els Comuns i amb els sindicats docents.
"El pressupost no és una cosa fixa. El pressupost, com el de casa, es pot modificar, és viu", ha dit en una roda de premsa a la Generalitat després que el president, Salvador Illa, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, hagin signat l'acord per aprovar els nous comptes públics.
Tot i que ha insistit que el Govern ja va arribar a un acord al febrer amb els Comuns, que estan negociant ampliar-lo, i que en educació ja s'ha atès l'augment de recursos del pacte amb els sindicats minoritaris, ha dit que en aquest moment "està tancat", però que si cal incorporar-hi nous elements es canviaran les prioritats.
"Veurem què prioritzem i, evidentment, potser alguna cosa s'hagi de deixar de fer per poder atendre aquesta o altres demandes que puguin venir. El pressupost és viu, però en aquests moments està tancat. Teníem uns marges que ja s'han cobert amb ERC", ha afirmat després d'insistir que, eventualment, es poden canviar les prioritats.
ACORDS AMB ELS COMUNS
Sobre les negociacions amb els Comuns, ha recordat que ja van acordar al febrer un pacte de pressupostos, però que treballen amb ells per actualitzar-lo: "Quan un té voluntat d'acordar, acorda", i ha dit que confia que puguin tancar tan aviat com sigui possible l'acord, apel·lant al seu sentit de país, a la seva responsabilitat i al seu compromís i exigència.
Ha admès que de "grans marges econòmics", no en tenen, i ha apuntat que les reivindicacions dels de Jéssica Albiach que puguin atendre seran pensant l'any 2027 i 2028.
ACORDS AMB ELS DOCENTS
Amb els docents, ha argumentat que l'acord per a la millora educativa amb els sindicats minoritaris ja suposa increments pressupostaris que estan recollits: "500 milions d'euros, per a la part retributiva només", però ha dit que la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, té la voluntat d'escoltes i negociar amb els sindicats.
"Tenim tota la voluntat de dialogar, ho ha dit el president, ho ha dit la consellera, i per tant en la reunió de demà veurem quines són les peticions. Òbviament, hi ha algunes peticions que ja es pot veure que són inassumibles, perquè si ens demanen segons quins augments de 700 o 800 milions d'euros, ja es veu que això és complicat", ha defensat.