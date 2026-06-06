Romero veu "falta de mires" en el PP sobre finançament i demana a Junts que pensi en Catalunya

David Zorrakino - Europa Press
Defensa l'acord en educació i crida a superar la idea de vendre habitatge per especular
BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha criticat la "falta de mires" del PP en matèria de finançament autonòmic i ha demanat a Junts que pensi en Catalunya.
Ho ha dit en una entrevista aquest dissabte a Onda Cero, recollida per Europa Press, dies després que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, intervingués en la Reunió del Cercle d'Economia celebrada a Barcelona, i que els pressupostos de la Generalitat superessin les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana en el Parlament.
"A mi m'agradaria saber quin és el model de finançament del Partit Popular. No ho saben. És que en el Consell de Política Fiscal i Financera, quan ens hem reunit, a part de criticar, propostes no hi ha hagut", ha dit Romero en referència a la reforma del finançament autonòmic.
En aquest sentit, ha recordat que aquestes reformes "han vingut sempre de Catalunya", en referència a la de 2009, però també a la de 2001, quan CiU i PP van signar els denominats 'pactes del Majestic'
"I ara, a pesar que els afavoreix aquest nou model, perquè són 3.600 milions més per a València, 5.000 milions més per a Andalusia, 1.200 més per a Múrcia, segueixen dient que no. Bé, no, però quina alternativa té vostè? L'alternativa és fastiguejar a Catalunya o com va?", s'ha preguntat Romero.
"Només va dir moció de censura, que es vagi el que està, que vinc jo. Per fer què? I en finançament no va dir cap proposta. Això no és el que esperem les comunitats autònomes", ha afegit respecte a la visita de Feijóo a Barcelona.
Respecte al rebuig de Junts, "el que li diria és, home, que pensi a Catalunya, renunciar a 4.700 milions d'euros més que es podrien incorporar al pressupost de l'any que ve per millorar la situació educativa moguda i la sanitat i tantes necessitats, doncs crec que costarà molt explicar-ho".
Respecte a l'esmena a la totalitat de Junts als comptes catalans, la titular d'Economia de la Generalitat ha assegurat que sempre tenen la mà estesa per parlar amb tots i ha recordat que quan el PSC estava en l'oposició va votar pressupostos: "Crec que això és el que hem de fer, intentar ser útils a la societat".
HABITATGE I EDUCACIÓ
La consellera també ha posat en valor l'ampliació dels préstecs d'emancipació catalans fins als 40 anys, i s'ha mostrat a favor de superar la idea de vendre un habitatge per especular.
Respecte a les mobilitzacions en el sector educatiu català, la consellera ha defensat l'acord negociat amb els sindicats: "Pot millorar la qualitat de la nostra educació, que és el nostre objectiu, i com ha dit la consellera d'Educació, ella seguirà asseguda a la taula parlant, crec que ja ho va fer ahir, però evidentment és un bon acord que nosaltres compartim".