Romero valorarà la proposta d'Hisenda sobre la senda d'estabilitat i veu una "bona notícia" parlar dels PGE

Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu
MADRID 6 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha assistit aquest dilluns al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per escoltar la proposta del Ministeri d'Hisenda sobre la senda d'estabilitat, alhora que considera una "molt bona notícia" que comenci el camí per dissenyar i elaborar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2027.
Així s'ha pronunciat la consellera socialista en unes declaracions als periodistes en arribar a la reunió d'aquest CPFF convocada pel Govern central per parlar dels objectius d'estabilitat pressupostària.
"Seria una bona notícia que hi haguessin pressupostos generals de l'Estat. Nosaltres els vam aprovar fa uns dies a Catalunya i per tant també és el primer pas per poder-los aprovar també de cara a l'any 2027", ha sostingut Romero.
Sobre la posició de les comunitats del PP que forçaran la conversa sobre el finançament autonòmic, la consellera Romero ha explicat que la setmana passada es va reunir amb el secretari d'estat d'Hisenda a Catalunya i li va anunciar que a finals de juliol se celebraria una reunió específica sobre el model de finançament.
Per tant, Romero ha instat a parlar de finançament en el pròxim Consell de Política Fiscal i Financera.