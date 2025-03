Romero valora les "confiances" amb ERC i els Comuns per presentar els comptes del 2026

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha valorat "les confiances que s'estan generant" amb ERC i els Comuns per presentar els pressupostos i ha assegurat que només portaran els del 2026 al Parlament si tenen garanties que es podran aprovar.

Ho ha dit aquest dimarts en una entrevista a Ser Catalunya, recollida per Europa Press, el mateix dia que el consell executiu del Govern de la Generalitat aprovarà el suplement de crèdit, sobre el qual Romero ha afirmat que cal incorporar tots aquests recursos que venen de l'augment d'un 14% de la recaptació de tributs i de la millora de l'economia perquè si no "es quedarien en un calaix".

També s'aprova aquest dimarts una ampliació de 2.100 milions dels comptes vigents del Govern, però segons la consellera, amb això no s'arriba als "compromisos pendents per a aquest 2025", i ha assenyalat que calen 1.800 milions més, tot i que confia que també es faran realitat.

Ha assenyalat que aquests recursos poden servir per millorar la xarxa de Rodalies i ha demanat disculpes pel funcionament del servei, tot i que ha afirmat, en les seves paraules, que no hi poden fer gaire més, i ha assenyalat la "gran desinversió" que arrossega la xarxa.

"Els catalans necessiten esperança, després d'uns anys en què hem anat una mica encongits", ha dit Romero, i ha incidit a recuperar el lideratge de l'economia espanyola, per la qual cosa ha apuntat a superar en PIB la Comunitat de Madrid com fins el 2018.