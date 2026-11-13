Romero: "Som gairebé un estat. Tenim competències molt importants"

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha assegurat que Catalunya necessita un nou finançament per fer front a les seves competències: "Som gairebé un estat. Tenim competències molt importants i un pressupost molt rellevant".
Ho ha dit aquest divendres durant la seva intervenció en la Jornada dels Economistes, oberta pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy.
Ha explicat que va respondre d'aquesta manera a una representant del govern d'una regió xilena que es va sorprendre que el pressupost de la Generalitat fos lleugerament inferior al de Xile.
La consellera ha recordat que Catalunya té competències en qüestions com la sanitat o l'educació, que "demanen una inversió important", per la qual cosa té la necessitat d'un millor finançament.
Ha dit que el Govern gestiona bé les finances públiques, però "no n'hi ha prou", ja que necessita més recursos per finançar-se.
RODALIES
Romero ha lamentat que "Rodalies no està funcionant bé" i que és una cosa que s'ha de dir i reconèixer.
Ha dit que la xarxa de Rodalies té "un dèficit d'inversions des de fa molts anys" i ha recordat que, actualment, s'hi està invertint molt.
Ha detallat que el Pla de Rodalies preveu 8.000 milions d'inversions a la xarxa i que, ara com ara, s'estan fent 151 actuacions a la xarxa, però ha dit que "aquestes coses necessiten temps".
D'altra banda, ha dit que l'habitatge és una prioritat per al Govern i que les empreses alerten que falten habitatges per als seus treballadors.
Ha lligat les dues qüestions, ja que si les persones es poden moure a 50 o 100 quilòmetres de Barcelona amb normalitat, es poden construir habitatges a aquesta distància.
DIMENSIÓ EMPRESARIAL
Romero ha assegurat que "Catalunya necessita tenir empreses més grans, sense vergonya i sense prejudicis".
Ha explicat que les empreses grans són un 25% més productives que les petites i que són capaces d'"absorbir i superar millor les crisis econòmiques que hi haurà".
Ha afegit que tenir empreses de més dimensió també permet que puguin incorporar estudiants de formació professional (FP) dual.